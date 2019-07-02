掃黑除惡督導組進駐　意外揭公安局長等3官員聚賭

內地繼續掃黑除惡行動。中央掃黑除惡第12督導組今年6月3日進駐陝西督導，至周二（7月2日）結束，督導期間，該組6月13日深入西鄉縣開展工作。惟在督導組離開西鄉縣翌日，該縣公安局局長席東興等3名官員，卻被揭在一間酒店後樓聚眾賭博，被督導組當場逮捕，並查獲賭資3.8萬元（人民幣‧下同，約4.4萬港元）



據悉在事發當日，中央掃黑除惡第12督導組正帶領有關官員，到位於漢中市勞動東路的田園酒店，捉拿一批涉黑涉惡疑犯。惟有知情人表示，該督導組當時「把門敲錯了，進去就發現他們（官員）在賭博」。督導組發現該縣公安局局長席東興、縣檢察院檢察長王建慶和縣自然資源局長屈翔等人正在賭博。



知情人續稱，事發當日是周五，仍屬於工作日，督導組當場怒斥眾人，並將參與賭博者處以拘留措施。據當局公開消息，6月20日，西鄉縣人大已接受王建慶辭職；及至上周四（6月27日），漢中市人大會議通過，批准免去王建慶的西鄉縣檢察院檢察長職務；到了周一（7月1日）下午，漢中市委組織部有負責人向內媒表示，西鄉縣公安局局長席東興，已於6月20日被免職。