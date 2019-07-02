潮州男獨登武夷山頂　離奇失蹤

廣東潮州市64歲男子陳有波，上周六（6月29日）參加旅行團到福建省武夷山景區遊玩時失蹤。他失聯前20分鐘，曾兩度與同行隊友通話，當時並無異常。搜救隊表示，涉事路段道路平坦，且無分支路段，認為陳的失蹤「有點離奇」。



陳有波當日跟隨旅行團到武夷山景區遊玩，途中其他隊友因體力不支先行下山。由於他欲登頂武夷山，遂與導遊約定，下午3時50分會準時到景區停車場與團隊會合。停車場距離景區門口售票處約500米，大概10至15分鐘的步行路程。



及至集合時間，隊友見陳有波仍未到達，遂致電問其位置，他當時稱已過售票處。約20分鐘後，隊友再次致電，陳語氣輕鬆地表示：「快到了」。惟10分鐘後他仍未出現，隊友再打電話時已無人接聽。



搜救隊翻查閉路電視，發現陳有波曾於下午3時52分，出現在景區內一個售票處，而此處通往停車場的石板橋上有2個監控鏡頭；警方排查另一個閉路電視記錄，並無發現他的身影。搜救隊當日派出18名救援隊員，在其失蹤位置的周邊草叢搜尋，但未有發現。



警方曾找到陳有波手機訊號的最後定位位置，但均無發現其身影或手機，而且一直無人接聽。及至周日（30日）晚上，疑因其手機沒電，電話已無法接通。



其家人表示，陳有波性格樂觀，身體康健，為人謹慎，出發前一切正常，認為失蹤並非個人情緒原因所致；希望當日在景區遊玩旅客能提供線索。搜救隊目前仍在現場搜索。