台突改考試計分政策　高中畢業生赴陸讀書受阻

為吸引台灣高中畢業生前往大陸進修，陸方今年大幅降低台生學測成績申請門檻。但因台灣的大考中心突改學測計分方式，導致陸方一眾「985」重點工程的名校，今年都招不到台生。



有台媒分析稱，上述現象主因是台灣今年的大學入學，改採5科中的4科，加上台大考中心未公布各科總級分的頂前均後底標；新的計分方式沒前例可循，也沒總級分各標作為參考依據，屬「985」重點工程的大陸頂尖高校，今年對台生申請入學的門檻，都從前一年的5科總級分頂標，改為4科都要達到頂標，結果大幅提高今年的錄取標準。



報道續指出，4科都達到頂標的學生，已可申請到北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學等頂尖學府，自然不會選擇其他「985」大學；因此，今年排名前幾名的大學招滿額外，其餘「985」的重點大學都有台生招生不足的情況。



報道以華中地區名校武漢大學為例，往年都會招收數十名台生，但今年即使辦理二招後，也只招到8名台生；相反過去成績在中上及前段的台生，原本都能申請上到「985」重點大學，今年反而可能因錄取標準提高而申請不到。



據了解，為擴大吸引台生西進求學，大陸教育部今年初宣布，台灣高中畢業生當年學測，只要語文、數學、英文任一科成績達到均標級以上，就可直接向大陸高校申請就讀。據了解，有些「985」大學內部已對上述情況作檢討，明年應會修正入學門檻。