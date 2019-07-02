兒童近視治療市場亂象叢生　無效高科技產品影響健康

隨着科技產品普及，兒童近視屢見不鮮。惟內媒報道，現時兒童近視治療市場亂象叢生，如商家聲稱在近視兒童眼睛附近塗一層藥膏，戴上「降度鏡」半小時，即可輕鬆治愈近視，但實際並無改善，其他部分產品更損害健康，故亟待加強整治力度。



專家表示，商家聲稱一些產品可根治近視，如所謂「高科技眼罩」配合獨家中藥秘方，即可治愈近視，但有孩童塗了半個月都沒有改善，反而令眼睛周圍患上了過敏性皮炎，導致皮膚紅腫、痕癢等。也有內媒記者調查發現，網上售賣的「針灸按摩眼罩」令不少家長誤信是物理療法且安全無害，但有家長給孩子戴上後，令他感到難受，「眼睛像被針扎一樣」。



專家指出，針灸按摩僅能緩解因睫狀肌過度緊張而引起的假性近視，對實際降低近視度數無效。他進一步指，市面上聲稱可幫助恢復視力的高科技產品，基本上都有欺騙成分，因目前並任何辦法可以治愈青少年近視，「近視是不可逆轉的」。另國家衞生健康委、國家市場監管總局等部門近日發布聯合通知，指從事兒童青少年近視矯正的機構或個人須嚴格依法執業、依法經營，不得誤導近視兒童、青少年和家長。