武術「大師」點穴KO「散打王」　專家：肯定係造假

福建三明市清流縣上周五（6月28日）一場散打賽中，參賽者霍燕山聲稱利用點穴，將號稱「散打王」的對手擊倒。據悉霍不但僅花了兩回合KO對方，對手被打倒在地後竟渾身抽搐，且難以站立。相關片段曝光後惹議，有網民認為倒地者是配合表演，更有多位武術專家質疑造假。有內媒發現，該「散打冠軍」並無公開資料，令事件疑點重重。



片中所見，在該場名為「武林龍鬥士中外拳王爭霸賽」的拳賽中，霍燕山使出其點穴功，即將帶上藍色拳套的對手擊倒，後者更表現痛苦，不斷在地上輾轉抽搐，最終需由多名工作人員攙扶下，方能重新站在擂台上。



不過相關片段面世後，先後遭到多名武林人士質疑。「福州地術拳」林姓負責人坦言，霍燕山的所謂點穴功夫「我覺得不靠譜，表演的。當然是不靠譜的，這個我們一看就是不實在。因為他點穴一種叫『點穴』，一種叫『打穴』。」



林續稱，「他（霍燕山）那個帶着拳套更多的是屬於打穴，打穴如果是帶着拳套的話，不可能打到那種程度。馬上就癱下去，表演的性質很多啊。」他更認為，被擊倒的對手若屬於專業的散打運動員，「那抗擊打能力肯定是有的啊」。



有內媒翻查紀錄，發現並無主辦方聲稱的「散打冠軍」相關資料。另有徐姓搏擊教練直言，相關片段、個人資料甚至是該場比賽，都很可能造假，「首先這個比賽在福建清流，然後霍燕山又是清流武術協會的會長，又是主辦方，所以主辦方讓自己人造假，讓武協會長贏，這是很有可能的。」



徐更表示，按該名被擊倒選手的表現，「說是散打王，這就是無稽之談。綽號叫『散打王』，這對中國的散打是一種侮辱，『散打王』這個綽號肯定都是假的。我就告訴你，在搏擊上不可能點穴，只要是點穴大師就是騙子。」霍燕山事後表示願接受挑戰，又稱近日都在調整，「我現在心理比較亂，要休息幾天」。有內媒其後再致電霍，但未獲回應。