網傳14歲少女被迫賣淫　掌摑腳踢頭塞坐廁

內地網民周一（1日）在微博發布一段影片，聲稱安徽宿遷泗洪縣一名14歲陸姓少女被人以介紹工作為名，騙至賓館後逼其賣淫，她不肯就範反被多名女子掌摑，更將其頭部強塞在坐廁內。當地警方周二（2日）通報稱，陸女與他人發生糾紛所致，並非被迫賣淫。



從網傳影片可見，一名少女疑似在賓館床上被多人包圍，其後更被人強按頭部入坐廁，對方更按下沖廁手掣。除此之外，少女又被一名女子狂踢、扯頭髮及多次掌摑。該名網民其後又發文附上疑似受害少女的傷勢照片，寫道「姑娘，放心吧！絕對會給你一個說法」。



其後，聲稱是受害人的李姓母親表示，女兒小雪為初二學生，上月16日因女兒不肯到卡拉OK當舞小姐，被幾名女子於廁所內腳踢、掌摑、又扯其頭髮。李女又指，她花了2000元人民幣（約2310港元）買到事發時片段，目前已向警方報案。



泗縣公安局周二通報，針對網民反映的有關案件，局方高度重視，已成立調查組偵查，從嚴從快予以處理。當地警方隨後再通報事件，陸女與多名女子發生矛盾，雙方繼而動武，陸女經法醫檢驗受輕傷，其中兩名打人者分別被刑拘和行拘，1人被傳喚到公安局協助調查。