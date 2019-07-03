寧波醉漢派出所內身亡　6輔警涉玩忽職守受查

浙江寧波市53歲男子俞偉國，早前因酒後與屋苑保安人員發生爭執，隨後被傳喚到派出所調查；惟俞在6個小時後離奇身亡，家屬質疑他曾遭警方虐打。內地媒體周二（7月2日）引述鄞州區監察委消息，派出所6名輔警涉嫌玩忽職守罪，目前已將有關材料移交檢察機關。



俞偉國的妻子表示，丈夫今年4月19日晚上出席朋友聚會期間曾經飲過酒，隨後騎乘電單車返家，在進入屋苑門口時撞壞限高杆，與當值保安人員發生爭執。當晚10時許，俞被帶返出所。俞妻稱，得知丈夫出事後便即趕往派出所，雙方達成調解協議，但警方以「留下來醒酒」為由，着其翌日再帶走俞，之後接獲其身亡的通知。



俞妻指，其夫身體一向健康，因此懷疑他在派出所內遭虐打，但根據司法鑑定科學研究院上月出具的屍檢報告，俞偉國因自身心臟病，在醉酒、頭部損傷及人為控制等因素下，引發心功能障礙死亡。



另報告記載俞在4月20日凌晨進入候審室後，頭及肩部撞10多次撞擊玻璃，看管人員使用綁帶將其控制，俞曾提出不適要求到醫院診治，又聲稱要咬舌而被捆綁四肢及口塞毛巾，隨後身體出現異樣身亡。