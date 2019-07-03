垃圾分類嚴格實施　網約代收垃圾員月入可過萬

號稱「史上最嚴」的《上海市生活垃圾管理條例》周一（1日）實施，部分屋苑更規定每日早上6時至8時為垃圾投放點開放時間，惟並非每位住戶都能正確分類，或準時丟棄垃圾。而隨着政策實施，亦令「網約代收垃圾」手機應用程式(App)應運而生。



應用程式用戶只需將垃圾打包好，就可以待回收員上門取走，特別為老人、小孩、行動不便等人群提供服務，而且還可避免因將垃圾分類錯誤而被處罰。程式負責人表示，雖然線上的回收業務發展較快，但目前仍未有盈利。以廢紙箱為例，一噸廢紙箱的市場價格約1000元（人民幣．下同，約1150港元），回收和分揀的綜合成本超過800元（約920港元）。隨着App規模的擴大，情況應該有望好轉。



回收員羅奇透露，最近大型、難處理的垃圾回收訂單愈來愈多。「基本上每個月收入有1萬多元，比以前多了3000至4000元。做上門回收，只要勤快，月入過萬不是夢。」據指，部分網上服務平台，類似上門回收的應用程序，入駐數量增長較快，而用戶下單率很高，平均每7天下單1次。