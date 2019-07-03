衡水中學係「高考工廠」？校長否認：推行素質教育

河北衡水中學以高升學率著稱，但亦因此被外界詬病為「高考工廠」、師生如「活在地獄」。北京大學周一（1日）召開第2屆「大學–中學」圓桌論壇，與會的衡水中學校長郗會鎖反駁，指衡水中學不是大搞「應試教育」的高考工廠，校方推行的是素質教育。



郗會鎖表示，校方自去年開始在校園拍攝紀錄片，由中央電視台導演執導，拍出真實的衡水中學。有記者問他如何定義目前的「衡中模式」，他強調，「衡中是素質教育、多元化教育，教育模式和理念與高考改革體系的方向是一致的」，亦因此在課堂上提倡「四聲」，包括笑聲、讚美聲、提問聲等。



對於「地獄」說法，郗會鎖予以否認，指出該校高一至高三的學生，每日都有8.5小時的睡覺時間，每日運動鍛煉，每周3次體育課。他續指，該校學生非「讀書機器」，校方每日會安排他們收看新聞，了解社會，做到「家事國事天下事，事事關心」。



談到升學率，郗毫不忌諱地說，「抓升學率很重要，但要抓綠色的、而非帶血的升學率」。郗認為高分意味着能就讀好學校，好學校能找到好工作，「孩子是一個家庭的全部，如果學校不能把他送到理想的大學，那麼家長也不會把他送過來」。



教育部基礎教育司長呂玉剛表示，受高考影響，一些學校的確存在以分數、升學率為目標的現象，而近年國家推行改革，就是要解決這些問題。