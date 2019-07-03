明代長城現坑道　疑遭人為破壞

中國萬里長城除了是熱門旅遊景點，更是全國重點文物保護單位。不過，南口抗戰紀念館館長楊國慶，近日發現北京昌平區一段明代長城疑遭人為破壞，「長城修繕後沒幾年，城牆便豁開了一個口子」。該區文物管理所指，將派員了解情況，修補破損處。



破損處位於從高樓向北京方向數第3座敵樓附近。該處低矮的城牆被挖開長2米多，闊1米多的坑道，碎石順坑道口向城牆外側傾瀉而下。由散落在地的石塊上，可見有阿拉伯數字及指示箭頭，疑似用噴漆所留。



該坑道兩側分別有兩條崎嶇的山路，一邊通往北京，另一邊可通向河北懷來。楊國慶推斷，可能有人嫌長城擋路，所以才挖出坑道。他去年秋天經過時，城牆仍舊完好，估計坑道應該是去年年底或今年出現。



楊國慶表示，該段長城曾是1937年南口戰役的戰區，由於當年曾遭遇砲擊，加上自然坍塌等因素，導致城牆破敗不堪。文物部門於2012年時曾修繕該段長城，將破損的城牆重新築固。昌平區文物管理所指，將會請屬地的文管員上山了解情況，同時該區已開始長城2期修繕工程，屆時會修補破損處。



公開資料顯示，昌平區遺存有北齊長城及明代長城，包括明代重建的居庸關，以及高樓附近的黃樓院長城等。該段長城有2468.6米長，共有單體建築15座，敵台14座，牆體14段。其中，高樓海拔1439.3米，為昌平的最高點；長城內側還有烽火台和一處遺址。