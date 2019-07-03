套路貸涉額2.9億人民幣　涉黑主犯囚終身

內地「套路貸」禍根難除，不少受害者因此家破人亡。浙江紹興市中級人民法院周一（1日）就一宗相關大案進行集體宣判，17名被告全部獲刑，當中陳姓主犯被判囚終身。



法院審理查明，以陳某為首的黑惡勢力組織自2016年開始從事網絡高利貸，先後開設借貸平台，並成立內設審核部、財政部、催收部的註冊公司。組織成員以「押金」、「公司規矩」等理由，要求受害人在平台簽訂虛高電子借貸協議，接着將借款金額的首期扣除利息後發放；之後通過短期內支付高額「利息」、「展期費」來提高借款額度，令受害人深陷其中，導致債台高築。



該犯罪組織通過上述手段，騙取6萬多名受害人共計2.9億元（人民幣．下同，約3.3億港元），扣除本金後實際騙得1.4億多元（逾1.6億港元）；另外，在追債的過程中，該組織成員不斷以辱罵、威脅、恐嚇，以及發送有受害人頭像的淫穢侮辱短訊或圖片等方式催收，2名受害人在走投無路下自殺，其中1人死亡。



法院一審認為陳某犯詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人訊息等罪，決定數罪並罰判處無期徒刑，收個人全部財產，罰款650萬元（約740萬港元）；另外16名被告則處以1年5個月至10年有期徒刑。