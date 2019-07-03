仗義教師遭槍殺棄路邊　省公安廳17年後重啟調查

湖南懷化市新晃縣教師鄧世平16年前遇害後，近日其遺體被發現長埋在學校操場，震驚社會。該命案重新調查後不久，省公安廳周二（2日）消息指，對於17年前益陽市教師李尚平遭槍殺棄屍路邊一案，決定重啟調查及緝捕兇徒。



內地媒體報道，李尚平生前被人稱為「刺頭教師」（意指不易對付），也是一名抱打不平的人。2001年8月，龍光橋鎮全豐小學校長指使他人毆打4名教師，李仗義出手，找來高一級的聯校領導出面，制止了該場暴力，又在網絡發文揭露，促使益陽市領導介入解決。



同年底，全鎮635名教師工資被扣，李尚平被推舉為代表進行申訴，又向官媒作出投訴，鎮政府多次承諾解決但從未兌現。李在2002年3月18日獲邀接受省電視台訪問，在輿論壓力下，教師終可領回被扣工資。但同年4月26日，李遭槍殺，伏屍在離家300米的公路邊。據了解，李當時渾身是血，後腦有個像漏斗的大洞，半邊臉塌陷，相信是槍傷造成。



然而如此明顯的槍擊傷痕，警方認定為交通事故，惹來李尚平親友強烈不滿和抗議。經法醫重新鑑定，相信歹徒是對着李的嘴巴開槍，確認他死於槍殺，警方因而將案件改列為搶劫案，惟兇徒至今仍逍遙法外。家屬對改列搶劫案亦一直存疑，李妻曾寫公開信，希望各界發聲，查明真相，可惜依然石沉大海。



近日鄧世平的遺體「重見天日」，在社會和輿論的強烈要求下，鄧案重啟調查，同時亦令李世平遇害案再獲關注，有望查明真相。