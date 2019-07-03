長榮罷工二度協商僅達一項共識　今取消8港台航班

台灣長榮空服員罷工周三（3日）進入第14天，取消的班機達75航班，包括8班往來香港台北的班機。而勞資雙方周二（2日）經11小時談判後，協商再度破局，雙方唯一的共識是第一天參與罷工的其中27名罷工會員，先不認定為曠職，而是改列中性的「空班」（未被排班）。



空服員周二晚在凱達格蘭大道上舉行「應援之夜」，工會成員期盼資方拿出誠意，讓雙方對話有交集，盡快結束這場罷工。空服員也在台北市區進行快閃活動，爭取市民支持。



目前在桃園南崁的罷工現場，仍有上百名空服員在場。工會指出，目前保管的罷工三寶（台胞證、護照、員工證）數量約為2100件，仍有會員持續來繳交證件。



長榮航空資料顯示，周三取消來往香港及台北的部分航班如下：



香港飛台北●離港時間

BR828 07:25

BR892 09:50

BR856 17:10

BR858 21:10



台北飛香港●抵港時間

BR891 08:50

BR855 16:00

BR857 19:55

BR827 23:45