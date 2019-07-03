黑幫集團挖通道跨國走私生豬白糖　涉額過億元人民幣

雲南省文山州中級人民法院周二（2日）對一宗涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織案作一審判決。涉案集團在中越兩國之間挖通道，走私生豬及白糖等，涉額過億。首腦陳加偉被判囚25年，另有36名被告判囚2年至12年不等。案件更挖出集團背後的公職人員「保護傘」。



公安機關最初的偵查報告指，陳加偉等人僅涉走私越南生豬、白糖等國家禁止進出口的貨物和普通貨物。惟文山州檢察院審查時發現，該集團並非普通走私集團，它人數眾多，核心成員穩定，組織架構明確，經濟來源獨立，具備黑社會性質組織犯罪的特徵。



警方深入調查後發現，陳加偉等人於2015年起，在文山州紅河縣租用挖掘機，在中越交界山脈私挖5條通道走私。集團一共走私過越南生豬340車次，總重6000餘噸，市價超過1億元（人民幣．下同，約1.15億港元）；另曾走私入境白糖177.2噸，偷逃稅款69萬餘元（約79萬港元）。為實施走私犯罪，集團成員更威脅、毆打官員及村民。



檢察機關亦深挖案件背後的保護傘，共發現約20人涉案，其中馬關縣仁和鎮邊防派出所所長周鵬飛，及馬關縣小壩子邊防派出所原所長王坤，因多次收受陳加偉集團的賄賂，包庇縱容該集團，放行走私生豬入境等，分別被判囚1年及1年2個月，並處罰款。



文山州檢察院檢察長姚燕平稱，陳加偉等人從普通走私犯罪起家，漸漸發展成稱霸一方的黑社會組織，保護傘的作用顯然非常重要。