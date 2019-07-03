自貿區支持政策出台　將簡化瓊港澳遊艇出入境手續

內地公安部周三（3日）在北京舉行新聞發布會，公布12項支持海南自貿區建設的政策措施，主要圍繞旅遊業、服務業及高新技術產業。其中會實施更便捷的外地旅客出入境措施，並簡化瓊港澳遊艇出入境手續。



國家移民管理局副局長曲雲海表示，為方便遊客，海南將實施外地旅行團乘坐郵輪15天入境免簽政策，對前往當地醫療機構就醫的外地患者及其陪護家屬，提供申請辦理簽證或居留許可便利。



免簽入境政策亦將再放寬，包括拓展外地人免簽入境渠道，並擴大免簽入境事由範圍。海南也將推出更吸引的引才引智政策，對引進的外籍高級管理人員及長期工作或投資的外國人，進一步提供辦理口岸簽證、長期簽證、居留許可和永久居留的便利。



公安部交通管理局副局長王強則公布，將推出境外人員在海南駕車出行便利措施，包括放寬臨時駕駛許可申領條件，短期停留人士可持出入境身份證件、境外駕駛證，直接申領。而停留、居留逾三個月的境外人士，臨時駕駛許可的有效期，將從原來的最長3個月延長到1年。王強指，上述措施從今年8月1日起在海南開始試點推行。