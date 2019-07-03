台立法院通過修法　退將向大陸旗徽行禮將被剝月退俸

台灣的立法院臨時會周三（3日）三讀通過「兩岸人民關係條例」部分條文修正案，規定少將以上高階退役將領，及涉密政務副首長以上人員，將終身不得參與大陸黨政軍或政治性團體舉辦的活動。若向大陸政權的旗、徽、歌等行禮或唱頌等，則被認定妨害台灣尊嚴，情節重大的違者將被剝奪月退俸。



根據條文，如果上述人員違反規定，可被停止領受50%至全數的月退俸5年，並追繳註銷的勳章及證書等，若情節重大，除被剝奪其月退俸，更須交出已支領的金額。至於尚未領取月退俸的人員，則處200萬至1000萬元新台幣（約51萬至255萬港元）以下罰款。今次修法同時強化公務員赴大陸的管制，由過去列管3年為原則，可由各機關自行增減，改為僅能增加，不可減少。



另繼台灣的大考中心日前突改學測計分方式，導致高中畢業生赴陸讀書受阻後，中研院上月亦發布公文，指從8月開始，禁止在大陸大學擔任專任教師的台灣人兼任中研院的科研人員，以免違反兩岸人民關係條例，並在周二（2日）發聲明辯稱是「依法行政」。不過陸委會同日回應，指相關選聘事宜並非條例的適用範圍。中研院翌日表示，相關規定均依陸委會說法。