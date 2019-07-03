批英方就港修例重提《中英聯合聲明》　北京：干預他國事務

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）日前發聲明稱，繼續關注香港修訂《逃犯條例》爭議，並指《中英聯合聲明》承諾仍有效。中國外交部發言人耿爽周三（3日）批評，侯沉浸在昔日英國殖民者的幻想中，干預他國事務且不思悔改，英方動不動就以守護者自居，屬自作多情、癡心妄想。英國首相文翠珊同日表示，對香港的情況感到關注，中國須尊重港人權利和自由。



耿爽在例行記者會上指，已連續兩天對侯俊偉涉港的錯誤言論，表達中方的強烈不滿和反對，又批評另對於香港居民的自由是英方爭取的言論，耿爽直指厚顏無恥，反問侯俊偉香港回歸前有何民主可言，港人連上街遊行的權利都沒有。



外交部駐港公署周三對侯俊偉的涉港言論強烈憤慨，表示已向英國駐港總領館負責人提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。公署批評香港社會正承受巨大創傷時，英方卻在傷口上撒鹽，公然美化及包庇縱容暴力犯罪行為，喪失是非觀念和道德水準。公署嚴正要求英方正視香港回歸的現實，停止干涉香港事務和中國內政。