國民黨舉行初選最後政見會　經濟民生為主議題

台灣的總統大選明年1月舉行，國民黨周三（3日）晚於台北舉辦最後一場黨內初選政見發表會，5名參選人再度同場較勁。期間高雄市長韓國瑜批評蔡英文總統的經濟政策，又指台灣民主正受到蔡執政嚴重傷害；前鴻海集團董事長郭台銘則提出，0至6歲孩子由政府幫忙養的政策，更直言願用自己財產墊付。



政見會於台大醫院國際會議中心登場，韓國瑜甫開始便大力批評蔡英文執政。他先提到台灣大學校長管中閔遭公懲會公審一事，指管受到不公平待遇。事件擾攘一年多，前後換了3任教育部長，是公然污辱。反問若管是民進黨籍還會否受如此屈辱，又稱台灣民主在民進黨執政下受到嚴重傷害。



韓又稱，蔡英文的經濟政策過於重視數據表現，而忽略經濟紅利分配，造成貧富差距和南北差距愈來愈大。他希望未來台灣可解決以上問題，以產業跟庶民經濟作為雙引擎改善經濟，另外在安全無虞的前提下，他主張重新啟動核四。



郭台銘表示，台灣現在最需要懂經濟的人，指民眾如果覺得過去4年過得辛苦就選他，強調自己懂「化危機為轉機，化不可能為可能」，因而更適合做總統。他又指，政府要讓年輕人敢生孩子，要幫忙養0至6歲的孩子。即使政策實施不如預期，他也會動用自己的財產協助，「散盡家產在所不惜」。至於前新北市長朱立倫則稱，倘當選總統將全力推動「自經區」，歡迎台商回流，又直言相信郭台銘會帶領企業回台。



國民黨主席吳敦義則於周三邀請前立法院長王金平，擔任該黨總統初選民調小組總督導，指由他監督可排除其對民調的疑慮，讓過程更完美。不過王隨後質疑該黨初選民調易受民進黨操作，又稱轉移焦點無法化解危機。