國務院：加強非洲豬瘟防疫監管　統一收集餐廚廢棄物

中國國務院辦公廳周三（3日）印發《關於加強非洲豬瘟防控工作的意見》通知，提出加強養豬場戶防疫監管、餐廚廢棄物管理及各環節監管，穩定生豬生產發展。另據農業農村部數據，截至上月底內地已發生的非洲豬瘟疫情達143宗；今年內共發生疫情44宗。



通知提及，現時生豬產業鏈監管中仍存一些薄弱環節，如使用餐廚廢棄物餵豬現象普遍。通知要求在防疫監管方面，要深入推進生豬標準化規模養殖，逐步降低散養比例；綜合運用信貸保險等手段，引導養豬場戶改善動物防疫條件，完善清洗消毒；督促養豬場戶建立完善養殖檔案，提高可追溯性，同時開展專項整治行動，嚴厲打擊販運、隨意丟棄病死豬等違法違規行為。



餐廚廢棄物管理方面，通知要求實行統一收集、密閉運輸、集中處理及閉環監管，建立完善全鏈條監管機制，同時加大對禁止直接使用餐廚廢棄物餵豬的宣傳力度。最後通知要求落實扶持政策，省級農業信貸擔保機構需在完成風險評估防控的基礎上，為養豬場戶提供信貸擔保支持，穩定生豬生產發展。



據農業農村部數據，截至上月30日，內地已有131宗非洲豬瘟疫情解除了疫區封​​鎖，25個省份的疫區亦已全部解除封鎖。至於今年發生的疫情中，除4月份外，每月平均發生數保持個位數。