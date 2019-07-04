逃犯條例：英方傳召中國大使　批言論不能接受和不實

中國駐倫敦大使劉曉明周三（3日）表示，英方在香港修訂逃犯條例上的言論「站錯邊」，呼籲英方「避免進一步干預」香港事務，否則有可能「進一步破壞」兩國關係。英國外交部隨即表示已傳召劉曉明，指他在香港問題上作出「不能接受和不實」言論。



劉曉明周三駐倫敦大使館召開記者會，回應英國政府在香港示威上的言論，他說：「我希望英國政府明白（發表這些言論的）後果，並避免作出更多干預，以免進一步破壞（兩國）關係。」



他批評殖民地思想依然縈繞部分英國官員和政客的腦中，好像忘記了香港已回歸祖國懷抱，並指英國政府「站錯邊」，作出不適當的言論，不但干涉香港內部事務，更支持「暴力的違法人士」。他重申說：「香港是中國的特別行政區；和以往在英國殖民統治下已經不再一樣。」



劉曉明又警告多次就事件發表意見的外相侯俊偉，「尊重主權、領土完整和不干涉（中國）內政的原則」。他指出，只要這些原則被違反，兩國關係就會出現問題。他說：「像（侯俊偉）這種資格的高級官員卻向這些違法人士展示支持，這非常令人失望。」



侯俊偉則在社交平台上回應說：「國家之間的良好關係建基於互相尊重和遵守雙方之間有法律效力的協議。」他強調這些價值觀將可令兩國之間「偉大的關係得以維持」。