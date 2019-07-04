美媒：華府擬向台出售66架新型F-16　勢刺激陸方

中美即將重啟貿易談判之際，美國雜誌《外交政策》周三（3日）報道，台灣向美方購買66架最新型F-16 Block 70戰機的計劃，近日有進展。有分析指出，一旦該軍售計劃落實，勢必激怒陸方。



兩名美國官員透露，台灣本年初正式向美國求購F-16戰機，但因價錢及組裝問題，軍售遲遲沒有進展。報道指，在中美將重啟貿易談判之際，特朗普政府加快該項軍售案。有美國官員表示，目前軍售案仍未落實，國防部及國務院須在下月國會休會前正式知會國會，國會議員有30日時間決定是否通過。美國國務院發言人表示，在正式知會國會前，不會評論或確認任何擬議中的軍售。



除了F-16戰機外，台灣亦擬向美國購買價值逾20億美元（逾156億港元）的M1A2阿布拉姆斯坦克、可攜式反坦克導彈等武器，一旦正式落實，勢成近年最大宗美國對台軍售案。



台灣目前擁有約140架舊式F-16 Block 20戰機，但機隊最近升級。美國小布殊政府及奧巴馬政府為了不想刺激北京，過去均拒絕台灣提出購買新型F-16戰機的要求。