稱遭嚴刑逼供檢方撤訴　投毒案被告將獲釋

山東女子任艷紅8年前被指涉及一宗投毒案，經法院兩次審判後均被判死緩；及至今年1月，山東省高級人民院裁定該案一審程序違法，發還重審；任的辯護律師周二（2日）透露，臨沂市檢察院已申請撤訴，市中院也刑事裁定准予撤控，任將於近日獲釋。



2011年7月5日晚上，費縣上冶鎮東嶺村的李忠山一家三口飯後發病，經送往醫院搶救後相繼死亡，經診斷3人為「毒鼠強」中毒，而李的兒子亦於當年初同因老鼠藥中毒身亡，警方隨後拘捕李的鄰居任艷紅。



臨沂市中法於2013年6月認定任為擺脫李忠山的糾纏，先後5次投毒造成4人死亡，判處任死刑，緩刑2年執行。庭審上，任翻供稱自己是遭到嚴刑逼供提出上訴，省高院以證據不足發還重審，到2017年任再被死緩後，再度提出上訴。



及至今年1月，根據省高院裁決書顯示，原審法院在審理該案時，存在對庭審中已出示且有爭議的重要證據未作鑑定等違反法律規定的訴訟程序，可能影響公正審判。有內地律師指出，該案存在很多疑點，且鑑定意見相關資料不完善，案發現場沒有採集到指紋、腳印、毛髮等，也沒有查獲犯案的老鼠藥。