龍捲風吹襲猶如世界末日　災民：百年不遇

遼寧鐵嶺開原市周三（3日）下午有龍捲風吹襲，至少6死190多人受傷，多間房屋及電力通訊設備損毀。多棵大樹被連根拔起橫倒路上，交通受阻。部分廠房及住宅玻璃爆裂，農田成片損毀。有市民憶述事發經過，仍猶有餘悸。



有企業老闆指，他所在的廠房就在龍捲風的移動路徑上，幸當時員工已下班。他表示，龍捲風來襲時如同世界末日，一家三口嚇得抱成一團，兒子更被強風吹起的一塊鐵片砸在腳上受傷，幸無大礙。



據了解，是次龍捲風在金溝子鎮形成。一名鄧姓村民指，龍捲風經過其村莊時，有鄰居的屋頂瓦片被吹走，所養的雞隻被捲走。由於屋頂損毀，部分鄰居暫時在其家中借宿。



有受災市民表示，龍捲風吹襲時滿天都是雜物碎片，有屋頂被刮飛至電線杆，該區隨即停電。不少建築物窗戶玻璃碎裂，車輛被吹翻。一名70歲老翁稱，以前從未遇見過此情況，「這龍捲風百年不遇」。當地災民開展自救，清理部分垃圾。



開原市中醫醫院至今已接診40餘名傷者。該院外科主任張強稱，傷者均有不同程度受傷，包括顱腦損傷、肢體骨折。16名輕傷者已安排住院，其餘重傷者則分批做手術。



國家衞生健康委對事件高度重視，當晚已派出國家醫療衞生應急專家組，趕赴當地參與救援。截至目前，有63人仍在6間醫院留醫，其餘輕傷者經治療後已出院。