猥褻女童被刑拘　新城控股董事長曾受紀委調查

內地上市公司新城控股董事長王振華，因涉嫌猥褻一名9歲女童而被警方刑事拘留。內地媒體報道，現年57歲的王振華過往曾被江蘇常州市紀委調查。



報道指，2016年1月22日，新城控股曾發布公告稱，實際控制人、董事長王振華因個人原因，正受常州市武進區紀委調查。當時常州正是江蘇反腐的重點地區，常州市人大常委會原副主任沈瑞卿、武進區區委副書記淩光耀、常州市農委副主任吳小琴等多名領導幹部，均因涉嫌嚴重違紀而被查。當時就有消息指，王振華被查與武進區官員有關。



內地官媒周四（4日）亦就王振華被刑拘一事發文指，事件令人髮指，同時質疑涉事人是否有前科、背後是否存在利益鏈，強調要一查到底，依法嚴懲，決不姑息。



上海普陀區警方周三通報，接獲一名王姓女士報警稱，其女兒被49歲周姓女友人從江蘇老家帶至上海一間酒店，後其女兒在房間內遭一名男子猥褻，涉案疑犯王某接受調查。新城控股兩間駐港公司，新城悅服務集團有限公司及新城發展控股有限公司其後發聲明，指接獲上海市公安局普陀分局通知，王振華正因個人原因被刑事拘留。