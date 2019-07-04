蘇州男越野跑比賽失聯　18小時後池塘尋回遺體

江蘇蘇州一名35歲夏姓男子，周日（6月30日）凌晨參加夜間越野跑比賽時失聯。搜救隊派員搜索，約18小時後在比賽路線上的一個池塘邊，發現屬於他的衣服，後在池塘打撈出其遺體。警方目前就事故原因展開調查。



事發地點為吳中區木瀆天平寺附近。有當地人指，由於賽事前曾下過雨，山路泥濘濕滑，他擔心會有人摔倒受傷，「如果是在健身步道上跑，那是沒問題的。但他們走的是山路，看樣子就是要進山」。他曾上前勸說，但未有人理會。



夏男參加的是15公里組別賽事。他沿山路進山後在檢查點「打卡」，返回終點途中失聯。按照比賽規定，參賽隊員必備水、頭燈、哨子、急救用品等物資，惟沒有參賽者聽到哨聲及收到求救信號。



搜救隊派員在比賽路線兩側來回搜尋，同時用熱感應功能的無人機在山林上空尋找。至同日下午，有人在天平寺南邊進山路旁的池塘邊，發現一件衣服，經辨認屬於夏男。搜救員隨即在池塘搜索，至晚上在水下找到一具遺體，經確認為夏男。



搜救隊指，比賽當日下雨，能見度較低。夏男因首次參加越野跑，經驗較少且對場地不熟悉，懷疑他當時可能在池塘邊洗臉，不慎掉落池塘。