警方破「小飛箭」玩具運毒　拘8人檢5876顆麻古

在內地公園隨處可見的小童玩具「小飛箭」，最近竟成為湖北孝南毒販的交易工具。他們把綁有毒品的小飛箭射到街上，然後由買家撿走。縱使毒販掩人耳目，仍舊逃不過警方法眼，8名涉案人士於5月28日被捕，起出5876顆麻古（內地稱麻果）及2.16克冰毒。



孝南警方近日通報指，5月22日接獲線報稱有人在城區交通路一個小區利用小飛箭販毒，警員到場後，發現這些從天而降的小飛箭與別不同，上面竟然綁有麻古及冰毒。



調查指出，毒販自製大型彈弓，從網上購入小飛箭，然後把彈弓放在窗邊。當買家透過電話聯絡及網上11轉帳付款後，毒販便把毒品放進小型膠袋，用紙包好後綁在小飛箭上。在樓下等候的買家看到「有料」的小飛箭射出後，便立即撿走離開。毒販亦在窗口安裝監控鏡頭，一面監視街上情況，一面確認射出的毒品是否由買家本人撿走。



在交易過中，毒販及買家沒有直接接觸，導致警方在取證及偵查上的難度加大。經過一周的偵查後，警員在時機成熟下決定收網，當場拘捕2名毒販及6名買家，並檢獲大批毒品。