農業農村部：供港豬隻離開內地時無檢出非洲豬瘟病毒

國家農業農村部周四（4日）在北京召開記者會，公布由去年8月初至今，全國一共發生143宗非洲豬瘟疫情，撲殺超過116萬隻生豬，目前國內25個省區的疫區已全部解封。對於內地供港豬隻曾兩度驗出非洲豬瘟，副部長于康震指出，生豬離開內地時並無檢驗出有非洲豬瘟病毒。



農業農村部指，今年上半年發生44宗非洲豬瘟疫情；除4月份外，其餘5個月的新疫情都少於10宗。由此可見非洲豬瘟發生勢頭明顯減緩，生豬生產、運輸及銷售秩序正逐步恢復。



早前內地供港的豬隻樣本，曾兩次驗出非洲豬瘟病毒，一度銷毀過萬隻活豬。于康震表示，生豬離開內地時無檢出病毒，目前仍分析豬隻到港後驗出病毒的原因，強調現行監管體系及措施總體有效。被問到是否暗示是香港方面出問題，于康震表示不知道香港情況，也不作猜測。



他又指，國內對供港生豬工作非常重視。農業農村部會監督供港生豬的養殖企業，對飼料、入場、生產、運輸、出產及人員等方面嚴格把關；強化監管措施，並配合海關總署工作，加強對供港生豬的安全監管。



對於供港豬隻減少，他表示不知原因，但供港豬隻數量非單方面決定，需香港及內地加緊協商。