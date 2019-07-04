華北地區攝氏40度熱爆　多省上調高溫津貼

內地華北地區近日遭遇高溫天氣，多個省份氣溫超過攝氏40度，中央氣象台持續發布高溫黃色預警。為保障勞工權益，部分省份上調了高溫津貼，但有內媒揭露個別省份已10年未調整相關金額。



據氣象台數據，河南林州、安陽等城市，周二（2日）最高氣溫突破攝氏40度。中央氣象台預計，北京、天津、河北、遼寧、山西、陝西、內蒙古、甘肅、新疆等地，周四（4日）日間氣溫維持於35至37度，局部地區可達40度；其中華北中南部、黃淮、南疆盆地的高溫天氣將持續5日，北京有望達到今年新高。



針對高溫天氣，天津市規定高溫津貼日標準為上年度全市職工日平均工資的12%，防暑降溫費則為月平均工資的3%。以2018年度的月平均工資5871元（人民幣‧下同，約6772港元）計算，本年的防暑降溫費為每月176.1元（約203港元），高溫津貼標準為每日32元（約37港元）。上海亦於今年5月上調高溫津貼標準，執行期為每年6月至9月，為期4個月。



據內媒報道，部分省份已有10年未調整高溫貼津，如河南從2008年至今仍沿用每日10元（約11港元）的標準；廣東每月則於2007年開始每月發放150元（約173港元）；另廣西、吉林等地亦8年未有調整。