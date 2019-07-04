省紀委駐自然資源廳前組長　涉充當「保護傘」被雙開

湖北省紀委監委周四（4日）通報，省自然資源廳前黨組成員、省紀委監委駐自然資源廳紀檢監察組前組長王保平，充當黑惡勢力「保護傘」，涉嫌濫用職權罪、徇私舞弊減刑罪及受賄罪等被雙開（即開除黨籍及公職）。其涉嫌犯罪問題將移送檢察機關依法審查，提起公訴。



經查，王保平購買、閱讀歪曲和攻擊黨及幹部政策的書籍，對有違背4項基本原則等嚴重政治問題的微信文章、圖片及短片未向上級報告，並轉發給他人；收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金；違規干預和插手政府採購活動；追求低級趣味，長期與他人保持不正當性關係。



王保平利用時任監獄長的職務，直接或指使監獄幹警，為組織、領導黑社會性質組織犯罪的罪犯，在免於懲處、給予獎勵、報請減刑、調整監獄等違規提供協助；接受請托，捏造事實，偽造重大立功材料，違規為判囚終身的罪犯報請減刑；利用職務便利或職權，為他人謀取不正當利益，索取、非法收受他人財物，數額特別巨大。



公開資料顯示，王保平現年51歲，湖北鍾祥人。2003年9月起歷任漢陽監獄監獄長，黨委副書記、書記，省監獄管理局紀委書記，黨委委員。2015年2月起任省紀委派駐省國土資源廳紀檢組組長，省國土資源廳黨組成員，後任駐省自然資源廳紀檢監察組組長，省自然資源廳黨組成員。