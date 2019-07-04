台勇警遭逃票男捅腹　內臟外露傷重不治

台灣1名54歲鄭姓男子周三（3日）晚間搭乘火車逃票，25歲李姓鐵路警員在車廂中處理時，遭鄭男持刀捅腹，造成李男內臟外露。李男被送院搶救，輸血達1.8萬毫升，可惜延至周四（4日）上午終告不治。



事發於台鐵152次北上自強號列車車廂。鄭男對查票的台鐵車長揮刀，警員李承翰接報到場處理，他制止鄭男時雙方發生扭打，結果李左腹遭刺傷，鮮血直流。李忍痛嘗試奪下鄭男的刀，其他台鐵人員和乘客見狀也上前，終成功壓制鄭男。



李受傷後鮮血流滿一地，倒在通道上，且內臟外露，乘客驚呼：「肚子破了！」李承翰一度失去生命迹象，送院接受手術後命危，至周四上午8時27分宣告不治。



李承翰服務於鐵路警察局高雄分局嘉義所，畢業於台灣警專31期，因成績優秀，第一志願分發回故鄉嘉義服務，是家中獨子。涉事的鄭姓男子54歲，從事冷氣安裝，當時身上攜帶一把切割冷氣電線的尖刀與一把水果刀，有躁鬱病史，至今已停藥2年。



警方調查確定，鄭男未有購票便從台南搭上該班列車，且不肯補票。列車抵達嘉義站時，鄭男與傅姓列車長發生爭執，警方接報後派值班的李承翰上列車處理，結果竟發生不幸。