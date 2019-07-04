90後姊弟駕車相撞被刑拘　原因竟然喺咁...？

山東濟南市一對90後王姓姊弟，為騙取1萬元（人民幣．下同，約1.15萬港元）保險費，竟分別駕駛兩部私家車相撞，偽造交通事故現場，更企圖向警方及保險公司隱瞞兩人關係。事件揭穿後，他們不單要額外承擔3.6萬元（約4.15萬港元）的修車費，更因騙保被警方行政拘留。



警方接報稱，高新區某屋苑附近有2輛私家車相撞。警員到場後，事故雙方一致同意走事故快處快賠程序。保險公司職員初步核定事故損失約3.6萬元，雙方事後向保險公司索賠。



惟保險公司職員發現，兩名司機的態度有異，且對事故發生經過的表述前後矛盾。公司隨即將情況移交警方處理。經對事故現場照片及周邊監控紀錄，車輛行駛軌迹，涉案人員信息等綜合分析研判，發現女司機王X利及男司機王X龍為親姊弟關係。



經查，王X利私家車的右前燈因入水故障，經評估維修約需1萬元，且該車保險即將到期，她遂萌生偽造事故騙保修車的主意。她將想法告知親弟王X龍，兩人商定偽造交通事故現場，獲取保險理賠。他們特別選擇沒有監控設備的地方，由王X利駕車故意碰撞，造成兩車受損。