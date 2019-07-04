濫用職權兼受賄罪成　中船重工前總經理孫波判監12年

上海市第一中級人民法院周四（4日）公開宣判，判處中國船舶重工集團有限公司前總經理孫波，受賄及國有公司人員濫用職權罪罪成，就受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金80萬元 （人民幣‧下同，約90.6萬港元）；而國有公司人員濫用職權罪則判處有期徒刑4年，決定執行有期徒刑12年，並共罰款80萬元。孫波當庭表示服從判決，並不上訴，其受賄所得財物均上繳國庫。



法院因孫波案的犯罪事實及證據涉及國家秘密，於今年3月展開不公開開庭審理。經審理查明，孫波在2006年至2015年，利用大連船舶重工集團有限公司董事長、總經理等職務上的便利，為他人與其公司合作，成立公司及公司後續經營等事項，提供幫助。



另外，孫波在2000年尾至2016年初，直接或通過妻子非法收受他人財物近864萬元（約979萬港元）；而在2009年至2016年，被孫波為追求個人業績，違反《中華人民共和國會計法》等規定，濫用職權，令國家利益遭受重大損失。



法院認為，被告人孫波的行為構成受賄罪、國有公司人員濫用職權罪。鑑於他真誠認罪悔罪，主動交代辦案機關尚未掌握的受賄犯罪事實；亦積極退贓，讓賄贓款及贓物全部查封及扣押；而濫用職權涉案錢款均已全部追繳，決定酌定從輕處罰。