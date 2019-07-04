東莞國家森林公園出現別墅群　官方：農村自建房

廣東東莞觀音山國家森林公園日前被內媒發現，園內存在多幢別墅，引發關注。市自然資源局周四（4日）就事件回應，指涉事22幢「別墅」屬農村自建房，部分存在超出批准面積的用地用林情況，該局正聯同其他部門核查情況，嚴格依法依規查處。



據內媒早前報道，該森林公園存在多棟爛尾多年且無人打理，或已建好但未裝修，以及一些已有人居住的別墅。園方稱，他們以別墅不宜繼續存在等為由，向相關部門反應希望予以拆除，惟得到的回應是該批別墅並非違法建築。



經市自然資源局核查，這些農村自建房中，有20幢於2005年之前建成，早於公園成為國家級森林公園的時間，另兩幢於2009年建成。同時，公園內的土地屬集體所有土地，在公園經營建設之前，部分土地已被社區安排作宅基地分配之用，並已完成審批手續。另一方面，該局與林業部門和樟木頭鎮政府正查處部分自建房超批准面積用地用林情況，並查處了玻璃棧道、店舖等多宗違規用地用林行為。



與此同時，該局還發現公園經營管理方未完全履行對森林、林木的保護、培育和管理責任，園內存在非法佔地佔林情況，正嚴格依法依規查處。據悉，公園一直與周邊農村因經營權範圍產生矛盾糾紛，為此反覆上訪投訴。