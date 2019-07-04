中方要求刪數百iPhone App　獲取數千帳戶信息

美國蘋果公司周三（3日）發布2018年下半年透明度報告，透露中國政府要求蘋果從中國的應用程式商店中，刪除逾500個應用程式（App），而要求獲蘋果設備的訊息亦比前6個月大增逾4倍。



蘋果在報告中指出，中國政府在去年下半年總共提出了56項刪除App的要求，涉及626個App，而公司刪除了其中517個；相比蘋果在全球其他地區應要求共刪除的117，高出多倍。蘋果表示，在中國被刪除的絕大多數App「與非法賭博或色情有關」。



該報告還指出，中國政府要求蘋果提供用戶設備訊息的請求亦大幅增加，訊息包括該設備的擁有者及以設備購買了甚麼。中國政府去年下半年要求獲取約13.8萬部蘋果設備的數據，高於此前六個月的約3.1萬部，而且數字是美國的逾7倍，遠遠超過全球總量的一半。蘋果表示，高數字主要是因稅務機關的稅務欺詐調查有關。



另外，中國政府亦要求蘋果提供近7200個帳戶的資訊，包括姓名和地址、照片、電子郵件、iOS設備備份、聯繫人或日曆等。蘋果僅提供非內容的數據，表示中國政府是要求獲取訊息為金融欺詐調查。