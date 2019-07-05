滴水不斷欲查看　住戶驚揭頂樓私建農場養雞種菜

四川成都市某屋苑陳姓男住戶，日前發現家中的落地玻璃窗戶上污漬難除。起初他以為是樓上住戶的冷氣滴水，未料上樓查看時，竟發現是有人在頂樓私建「農場」，令外牆漏水所致。



陳男原定將單位清理後重新出租，卻發現落地玻璃上有大片污漬。即使聘請清潔員清理，仍無法擦拭乾淨。清潔員根據玻璃表面情況，推測可能是長期滴水形成的水垢。



他上樓查看時，發現頂樓猶如農場。番茄、青椒、葡萄等蔬果遍布，還有雞窩、鴿舍，飼養數隻鴿子、雞、鴨、鵝等家禽。其單位正對的位置，剛好建有一個鴿舍，後面有排水處，水便沿着房檐滴下。



陳男表示，管理處起初解釋為單位年久防水損壞所致，不承認是「農場」造成。直至他將拍攝到照片展示後，管理處才聲稱是物業老闆在樓頂飼養家畜，又表示將對其單位進行防水維修，更換玻璃。



對於頂樓情況，大廈負責人解釋稱，經了解證實是物業公司聘請的電梯維修工私下建設。當地街道辦事處城管執法中隊介入處理，確認維修工所居住的地方是原始修建，並非違建，未來將繼續督促物業公司對飼養家禽的行為整改。