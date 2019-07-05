徐曉冬公開下戰書　要2分鐘內OK「點穴大師」

福建三明清流縣上月底舉辦的一場武打比賽中，「點穴大師」霍燕山僅用兩回合，便靠點穴絕技擊倒來自福建廈門的「散打冠軍」齊衞華，有網民認為倒地者是配合表演，更有多位武術專家質疑造假。有「格鬥狂人」之稱、多次公開挑戰各門派的格鬥家徐曉冬，亦出言狠批霍是「全能型騙子」，並向霍發戰書，稱兩分鐘便可打暈對方。



徐曉冬指，比賽是由「武林龍鬥士」搏擊俱樂部主辦的，霍燕山正是該俱樂部的館長，明顯是「又當運動員又當裁判」。他指霍自稱練過傳統武術、散打、太極拳，做過跆拳道總教練，如今的身份卻變成武術家、點穴大師等，「就是全能型騙子」。



至於被點穴擊倒的選手，徐指其動作非常不職業，一名專業的散打、搏擊選手會充分熱身，有抗擊打訓練基礎，再加上比賽氛圍讓腎上腺素飆升，不會打一下就倒下，更不會像他如此痛。內媒早前翻查紀錄，發現並無主辦方聲稱的「散打冠軍」相關資料。



徐曉冬最後在微博上發起挑戰，稱自己第一個報名打假大師霍燕山，「給點出場費我就打」。至於所謂點穴絕技，他指中國武術沒有明文記載有點穴功夫，認為其只存在於武俠小說中。