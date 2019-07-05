少年剪刀自宮一開四　疑長遭欺凌受壓所致

江西上饒18歲男生小虎（化名），過去長期遭受同學欺凌，致情緒出現問題。小虎上月初決定手執剪刀自宮，狠將生殖器斷開4節。雖然小虎生殖器已被駁回，但醫生指其泌尿系統出現問題，日後需蹲身如廁。事件更令小虎一家背負18萬元（人民幣．下同，約Ｘ萬港元）醫藥費。



醫生指，小虎將下體整個生殖器切下，並將陰莖、兩粒睪丸、陰囊「一開四」，使他下體大量出血。經過8位醫生長達12小時的搶救工作，勉強將小虎生殖器保住。醫生指，小虎未來如廁將有困難，手術中亦只能保得一則睪丸，未知對日後生育能力有否影響。



小虎如此狠心，原來背後有所經歷。小虎姑姑表示，他前年在高中接受軍訓時，屢遭同學欺凌。不時遭同學脫衣拍裸照，更對他吐口水，身心受辱，使其出現妄想被逼害等情況。當時醫生診斷證實，小虎患上精神分裂症。姑姑相信，今次小虎自宮可能是病情發作所致。



然後，受欺凌事件影響，小虎早決定輟學留家休養。雖然他在家中有按時食藥，但與雙親年紀老邁，甚少與兒子溝通。小虎過去更曾打爆玻璃等自殘行為，情緒欠穩。



小虎如今總算沒事，不過面對高昂的醫療費，其雙親正躊躇，目前已向親友籌得一半款項，盼外界能伸予援手。

