8歲童足球比賽猝死　家長︰校方急救措施不足

在廣州天河區某實驗學校就讀小三、年僅8歲的男生小李（化名），日前參加校方舉辦的班際足球比賽，帶球推進時突然倒地，送院搶救後不治。男生家長事質疑校方急救措施不足，形容現場是「手足無措狀態」；惟校方強調校醫已即時進行急救。



事發於今年5月23日下午，校方取消了原定的科學課及數學課，改為舉行「校長盃」班際足球比賽。代表所在班別出賽的小李，在一次帶球推進時，與其他球員碰撞而摔倒，其後雖自行爬起，但再跑幾步後，又無預警下暈倒。球證見狀立即吹停比賽，一名老師把小李抱起，奔往醫療室尋找校醫，球證隨後繼續比賽。



小李的家長表示，兒子被送上救護車時已失去呼吸心跳，經送院搶救一天後不治，死因則為「呼吸心跳驟停」。家長透露，兒子從4歲起便參加專業訓練，至今參加逾百場大大小小的比賽，身體一直良好；又質疑兒子倒地後，老師及球證均亂作一團，未有即時為兒子急救，甚至連疏散人群、防止兒子受到二次傷害等基本措施亦未有做足。



校方則回應指，在事故發生後，校醫已立即趕到現場，並為小李進行人工呼吸及心臟按壓，對小李逝世感到悲痛及遺憾。目前，當地教育部門已介入調查。