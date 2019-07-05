超強孕婦的士生B　冷靜自剪臍帶再畀車錢

深圳龍崗一名孕婦日前截的士前往醫院時，未料腹中胎兒已急不及待趕着出生。當車駛上高速公路後，孕婦已極速在後座誕下嬰兒。令人驚訝的是，她生完後還能淡定地自行剪去臍帶，再拿出銀包繳付車資。



譚姓的士司機憶述，當晚近11時，一名孕婦於寶安南路與松園路交叉口上車。她挺着大肚還揹着背囊，說要去一個多小時車程外的醫院。惟的士開出不久，孕婦突然痛苦萬分，但她不願意到就近醫院，堅持要到較遠的指定醫院。



譚男記得當時約為10時47分，孕婦開始不停呻吟，樣子愈來愈痛苦，臉上不斷冒汗。10時52分譚男致電報警，請求在確保安全情況下超速，希望盡快送孕婦入院。譚男一時手忙腳亂，只是他沒想到，幾分鐘後女嬰已在後座出生。從車內閉路電視可見，當時時間為10時57分，整個生產過程僅約10分鐘。



更甚者，孕婦從背囊拿出剪刀，自行剪斷嬰兒臍帶，然後將嬰兒抱了起來。在等待醫療人員到來時，孕婦還不忘掏出銀包，向譚男付車資。



其後交警及醫護人員趕到，歷經如此奇特一幕的譚男，順利將母女交給醫護人員後，才回到車上，將血漬、羊水和胎盤等殘留物清潔乾淨。