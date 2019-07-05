長榮罷工空姐苦行27公里　赴台總統府陳情

長榮空服員罷工周五（5日）進入第16天，受罷工影響今取消10班來往港台航班。因勞資雙方兩度協商沒有進展，約50名罷工空服員周五清晨5時許，從桃園長榮航空總部前出發，苦行約27公里，預計花10小時步行到台北凱達格蘭大道的總統府陳情。



參與苦行的長榮空服員，每人身上都掛有「爭尊嚴，反威權」的板子，頭綁罷工的布條。眾人預計下午抵達總統府，遞交陳情書。



台交通部林佳龍上午表示，罷工一事已不只是公司的勞資問題，已嚴重影響旅客與公眾的利益，拖得愈久不但對勞資造成傷害，也會影響政府未來對航線或航權的檢討，呼籲勞資雙方應盡快簽署團體協議，讓這次的罷工盡快落幕。



長榮航空發言人陳耀銘則指，這兩天一直與工會就團體協約內容討論，只要工會對於公司提出的3點，包括不職場霸凌、設罷工預告期、速還罷工三寶做出回應，不排除雙方最快今日能繼續協商。



長榮航空資料顯示，周五取消來往香港及台北的部分航班如下：



香港飛台北●離港時間

BR828 07:25

BR892 09:50

BR856 17:10

BR858 21:10

BR810 21:45



台北飛香港●抵港時間

BR891 08:50

BR855 16:00

BR857 19:55

BR809 20:45

BR827 23:45