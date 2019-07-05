6歲童遭繼母虐打成植物人　生父被控棄養前妻求情

陝西渭南市6歲男童鵬鵬被揭遭繼母孫小倩殘酷虐打，至今仍昏迷呈植物人狀態，其生父趙亮明知妻子惡行放任不管，又對兒子棄諸不顧，被控虐待罪和及遺棄罪。陝西省渭南市臨渭區人民法院周四（4日）審核案件，趙亮在庭上多次痛哭，指自己對妻子行為不知情；其前妻柴小媛亦向法院求情指前夫被蒙蔽，表示：「孩子現在需要親人。」



案情指，自2017年頭，鵬鵬曾多次遭繼母罰站、罰跪，用廢電線將其手腕綁緊拴在露台，又用手腳、棍棒等毆打，甚至頭部曾朝後猛烈撞向牆上，導致其顱骨破碎，重傷昏迷至今。孫小倩去年被判故意傷害罪及虐待罪罪成，判監16年。



而2017年7月當時正在保釋侯審的趙亮突然失蹤，至今年1月落網，被控以虐待罪及遺棄罪。檢方指，趙亮作為法定監護人，明知其妻子多次毆打虐待幼子，且在微信上看到妻子上載幼子受傷照片，仍不履行法定監護職責和保護義務，放任妻子行為，最終令幼子被虐致顱腦嚴重受損，呈植物人狀態；而且趙亮置病重住院的鵬鵬不顧，更將其遺棄在醫院逾500天，未有履行撫養照顧義務。



庭審中，趙亮多次表示自己對妻子的虐待行為不知情，又表示願意用餘生贖罪，照顧鵬鵬，不會再次逃跑。鵬鵬生母柴小媛向法院遞交諒解書，希望對趙亮輕判。她稱，幼子出事期間，趙亮並不在身邊，是被孫小倩蒙蔽；又指：「孩子現在挺需要親人，醒來後也不希望他爸爸進了監獄。多一個人多一份力量，對孩子來說，總是好的。」



因民事賠償部分的票據需進一步核實，法院當日未有當庭宣判。趙亮代表律師鄧學平指，控方就虐待罪作出的量刑建議為1至2年；而遺棄罪，量刑建議則是3到5年，預計併罰刑期不會超過7年。趙亮與孫小倩對於民事賠償金額沒有異議，表示願意賠償，但沒有能力賠償。