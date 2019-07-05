14歲女遭輪姦致死　家屬︰兇徒家屬販毒仗勢欺人

內地網絡近日流傳一篇文章稱，雲南昭通市鎮雄縣一名14歲女生被輪姦致死。發文者稱，兇徒家屬販毒富有，「仗勢欺人」，懇請公安機關徹查嚴懲。鎮雄縣警方周五（5日）證實，正循司法程序處理，但未透露案情細節。



網上文章署名人姓沙，他稱其讀初中二年級的女兒，於去年12月6日晚上，被堂兄和另一人騙到一間理髮店裏，遭灌醉後輪姦。被侮辱折磨的女兒已經不省人事昏迷，奄奄一息。「他們也不放過我女兒，不但不搶救我女兒的命，反而還要把我女兒背抬到賓館繼續輪姦侮辱折磨。」文章續指，直到翌日下午2時許，兇手還未離開現場，其女兒也當場死亡。」



貼文附上昭通市檢察院的一份「委託訴訟代理人/申請法律援助告知書」顯示，昭通市檢察院已收到鎮雄縣檢察院移送審查起訴的疑犯沙某、吳某川故意殺人、強姦等案的案件材料，致函告知死者家屬有權委託訴訟代理人或申請法律援助。



死者父親沙X兵向內地傳媒透露，發文是因為家屬等待該案遲遲未果而發出的求助信。他又稱說，經警方偵查和進行屍檢，證實兩人都對女兒性侵。