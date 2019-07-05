台立法院三讀通過政治檔案條例　保密逾30年檔案解封

台灣立法院周四（4日）下午舉行臨時會，在民進黨立委席次優勢下，三讀通過《政治檔案條例》（下簡稱《條例》）草案，規定政府應於實施日起6個月內，完成清查政治檔案；政黨等組織若拒絕移交有關文件，最高可罰100萬元至500萬元新台幣（約港元），並得按次連續處罰。



《條例》共有17條，定義所謂「政治檔案」，是指政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，自1945年8月15日起至1992年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件。政黨或附隨組織若拒絕移交檔案，可被罰款；若以毀棄、損壞和隱匿等方式處理政治檔案，最高可被判監5年。



《條例》規定，政治檔案於保密期限屆滿或達成解密條件時，自動解除機密；保密超過30年仍列機密等級者，除非原移轉機關說明有保密的法律依據外，視為解除機密。



有國民黨黨員質疑，《條例》對國民黨針對性太強，應該撤銷1992年11月6日的期限，不應限截止時間。國民黨又批評，此舉是選舉操作，現行法規已能處理政治檔案的開放問題。民進黨立委柯建銘則指，這是轉型正義最後一塊拼圖，只有真相才有和解。