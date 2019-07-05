大灣區啟動三年行動計劃　鼓勵港青廣東讀書創業

廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組近日印發《三年行動計劃》，強調把香港、澳門、廣州及深圳並列為「區域發展的核心引擎」，推進港澳青年赴內地讀書就業，改善港澳兩地的水電、燃氣供應穩定﹔加強粵港澳警務合作等。



計劃包括9個方面100條重點舉措，涵蓋粵港澳三地的交通、科創、教育、能源、旅遊、醫療等。大灣區的交通建設，包括加快推進廣州至海口、深茂鐵路深圳至江門段等多條鐵路，支持澳門輕軌延伸至橫琴與內地鐵路交通，完善港澳私家車出入內地的政策措施等。



青少年政策方面，支持香港及澳門多間大學落戶廣東，擴大廣東高校對港澳招生規模，建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班。計劃同時提出要便利港澳居民在內地就業創業，享受與內地居民同等補貼，完善港澳居民報考內地公務員細則。



計劃亦鼓勵港澳居民到內地居住養老，完善港澳居民在大灣區買樓租樓、參加社會保險，參加城鄉居民養老保險、醫療保險政策，在廣東實施異地就醫費用結算等。大灣區同時要打造高水準的科創平台，吸引港人在內地進行科研。同時要發展清潔能源，到2020年基本完成地級以上城市的污水治理。