癡情漢為翻撻舊愛跟蹤近月　幾乎因為咁整暈對方

陝西一名劉姓男子早前隱瞞已婚，在網絡遊戲中認識唐姓女子並拍拖。劉男1年後東窗事發，唐女堅決分手，遭劉男苦纏。為尋下落，劉男追蹤至江蘇蘇州，又留守車內1個月，終尋獲芳蹤。劉遂衝入唐女住所，勒住對方頸部要挾，唐女當時差點暈倒，並懷疑劉男用迷藥，後來方知劉男未有洗澡，竟是一股體臭令她幾乎失去知覺。



事緣2017年9月，已婚的劉男與原籍湖南的唐女一見鍾情，兩人隨即交往。詎料唐女1年後揭發騙局，遂要求分手，劉男拒絕放手，唐女不堪其煩，決定逃往蘇州，不料被劉男跟蹤發現。唐女在今年5月下旬某日早上，向當地相城區太平鎮某屋苑保安室報案，稱自己在住所內遭陌生人襲擊，保安聞訊立即報警。



警方到場後得悉，住在該屋苑某大廈4樓的唐女，當日剛起床不久，便遭一名男子入屋，並從後勒住其頸部，還用帶手套的手摀住其口鼻。唐女懷疑對方使用迷藥，更差點暈倒，幸她拚命反抗，抓傷對方臉部後才得以脫身。警方調查後，發現施襲者正是劉男。



劉男事後向警方解釋，自己被揭發已婚後，已迅速回鄉與髮妻離婚，隨後直接前往唐女在湖南的家中，要求復合，詎料唐女當時已結新歡。劉男續稱，他曾強拉唐女上車試圖「溝通」，兩人途中爭執，更造成嚴重車禍，劉還不斷打電話和發信息糾纏，最終唐女不堪受壓而遠走。



由於劉男得悉唐女的個人資料，遂透過其姓名和身份證號，在高鐵購票軟件上通過查票，尋找到唐女行蹤。劉男守候近1個月，最終決定直接侵入唐宅，出現了上述場景。劉男遭遇唐女反抗後，並未多加傷害，反而直接選擇離開，「我真的很愛她，只是希望能夠復合，所以才會做了這麼多錯事」。劉男目前已因涉嫌尋釁滋事被拘留，案件正在進一步調查處理中。