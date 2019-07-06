遭警圍捕時欲引爆自製炸彈　男毒販：同歸於盡

四川宜賓長寧縣公安局專案組警員，近日憶述拘捕一名毒販時九死一生的一幕。據悉在今年5月27日，警員在成都市郫都區一住宅區單位，圍捕販毒集團主腦羅X剛時，對方逃進單位內廁所。警員一擁而入將之制服，發現廁所內有一個用電線控制的炸彈。當時羅男曾揚言，要引爆炸彈與警員同歸於盡。幸炸彈沒有爆炸，各人才逃出鬼門關。



警員先押走涉案的羅男，以及屋內羅男的同居女友，然後立即緊急疏散住宅大廈的所有住客。拆彈專家到場拆彈，證實該枚由羅男自製的土製炸彈，因製作時間過長，內裝的炸藥已大部分失效，無爆炸危險。專案組警員才鬆了一口氣。



據悉羅男為四川內江中縣人，因販毒於2010年被警方通緝，他為逃避警方追捕，不論租用、手機上台從不用自己身份證辦理，全部用其同居女友的證件代辦。他2016年起更自學製作炸彈，以防不測。警方為緝拿他歸案，花了1年時間。去年5月先在長寧逮捕毒品拆家「小龍」，起出39.4克海洛英。



及至今年2月，警方擒獲小龍的上線楊X，獲悉楊X近1年來，從成都市郫都區先後買了近1公斤海洛英及冰毒，帶返長寧縣出售。楊X落網後，警方起出毒品和毒資，更獲知其毒品供應商為綽號「五哥」的羅X剛。羅男已於7月3日被批准逮捕。