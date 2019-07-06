吸引個人遊觀光客　台力推小鎮特色文化體驗

赴台觀光旅客人數近年不斷增加，去年更是連續四年破千萬人次。據台灣觀光局統計，香港平均每年亦有約140萬人次赴台旅遊，其中九成是個人遊。吸引更多個人遊旅客，便成為當局重點發展目標。



觀光局國際組陳佩岑科長指出，當局每年會與各縣市政府合作，按季節推出特色旅遊，例如2016年是「生態旅遊年」，今年則是「小鎮漫遊年」，體驗小鎮文化及地方美食為主軸的深度旅遊。觀光局目前更希望推出特殊主題旅遊，例如港台兩地學校合作，吸引香港學生赴台旅遊。例如前年推出的「潛水主題年」，而明年將推「脊樑山脈年」，吸引香港登山愛好者赴台挑戰玉山及嘉明湖。



台灣旅行公會總會召集人李奇嶽向東網記者指，港客以個人遊居多，大多偏好台灣美食，不管是中華料理或港式點心及異國美食，「台灣樣樣都有且富盛名」。



和平旅行社港澳線部門陳淯芊指，港澳客來台的熱門行程，北部以九份及十分、菁桐、野柳為主，中部清境農場、日月潭居多，南部有台南府城美食旅遊，東部則是宜蘭泡湯之旅、花東縱谷旅遊等等。



台灣旅行業品質保障協會秘書長吳美惠表示，今年台灣推出的小鎮旅遊年特別適合港客，包括西門町、九份及中部日月潭及阿里山，南部台南府城美食等等。



駐台記者宋江誠報道