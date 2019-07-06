遭槍殺教師日記曝光　「也許我要倒楣了」

湖南益陽市教師李尚平於17年前遭槍殺，直到近日省公安廳公布會重啟調查後，令這宗案件再度引起公眾關注。在遭殺前一個月，李曾在日記寫道：「隱隱約約聽到一個意思：也許我要倒楣了……有人不喜歡興風作浪的刁民……會在適當的時候給我穿小鞋（公報私仇），也許還會因此被下崗。」



李尚平的姊姊李尚家近日公開弟弟的日記，指事發前一周，弟弟都沒有致電給她。她說：「明顯的感覺他自己要遭殃了，他一般心情不好的事情都是寫在日記裏，不跟我們說。比如說，他感覺自己會不明不白的死去。」



在周三（3日），李尚平生前的文章《這些教育領導心太黑了！》亦經其姊授權下公開。文章闡述教育部門以至地方政府，當時經常巧立名目，隨意剋扣、挪用及拖欠教師的工資，而且聯校領導謀取私利，更黑箱作業，將上百萬資金弄得不知所終。



李尚家表示，弟弟部分的日記丟失，亦有部分在房子拆遷時被掩埋，有可能是警方調查時被拿走，或有人順手牽羊。她指，家裏至今還保存弟弟的4箱書本，說：「他一輩子也沒留下甚麼財產給他兒子，就剩這些書，所以我就好好給他保管，把這些書一代代傳下去。」