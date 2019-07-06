工作忙無時間分類　IT男想用呢招處理垃圾

號稱「史上最嚴」的《上海市生活垃圾管理條例》，周一（1日）起正式實施。當地張江高科技園區一名陳姓程式編寫員，由於平時工作忙，趕不上垃圾收集時間，遂突發奇想，擬將垃圾透過速遞，寄到江蘇昆山的垃圾站。負責的王姓男速遞員對此雖表佩服，但仍以「不符合郵寄規定」，拒絕對方要求。



王男表示，他在相關平台接獲陳姓程式編寫員的訂單，「我火急火燎的，我當時半小時就到了，這哥們說自己是搞代碼的，是個程序員，每天9點半起來上班，晚上11點才回家。基本上他也就不扔垃圾，到家也沒嘛勁，也做不了那個垃圾分類。」



王男續稱，他發現該批垃圾重近10公斤，「他問我能不能就隨便找個哪一個垃圾站，讓我給他寄過去。我說這個不行啊，一個是沒有準確收貨人地址，再一個吧，我也不知道裏面有沒有像豬肉類的，就不能寄的。這根本就沒法寄啊，有可能污染到別的包裹，也有可能就把我們的設備搞壞了。」



王男坦言，陳姓程式編寫員的做法相當具創意，「寄垃圾這個辦法都想得出來，真的是挺天才的一個操作。」王男雖然不能幫對方郵寄垃圾，但最終仍花上半小時，教曉對方垃圾分類，並建議他以後早起倒垃圾。