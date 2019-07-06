男子為博分佣金　寄假大學錄取通知書被捕

內地高考已經放榜，考生通常於七月中旬收到大學錄取通知書。不過卻有不法分子利用這個時機非法圖利，江蘇丹陽市一名朱姓男子涉嫌偽造大學錄取通知書，欲騙取考生及家長金錢，近日被警方拘捕。



當地警方近日接到某速遞員報警，稱收到14份裝有上海某技術大學錄取通知書的速遞包裹，且每份通知書還會向簽收人，代收6元（人民幣．下同，約7港元）資料費給寄件人。



因往年的大學錄取通知書，都是由官方速遞送達考生，今年卻由他所在的速遞公司負責傳達，令他頓生疑惑決定報警。警員接報到場，打開包裹一看，發現裏面的確裝有通知書，不過全部都沒有大學蓋章，明顯是偽造而成。經調查，警員得知包裹是由朱男送到速遞公司，再根據線索將其拘捕，還在其車上搜出數十份尚未寄出的通知書。



經審問過後，朱男供稱自己經濟環境較差，且還負債。其後，朱和某機構簽署了代理招生協議和委託書，再透過網絡購買了數十名考生的個人資料，向他們發送大學錄取通知書。據悉，如果考生信以為真入學的話，朱男將分到6000元至8000元（約6900至9200港元）的佣金。



朱男續指，本來打算繼續從網上購買10萬條考生個人資料，單是收到6元的資料費，將可牟利數十萬元，未料這麼快已被捕。目前，該案仍還在進一步調查。